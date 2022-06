Graduado pelo Instituto Federal de Sergipe em 2007 Graduado pela Universidade Tiradentes em 2015. Pós graduado em Master em Iluminação e Arquitetura pelo IPOG. Desenvolvimento de projetos de Arquitetura, atuando nos setores residencial multifamiliar e unifamiliar, comercial e serviços. Com mais de 10 anos de experiência em equipes, têm projetos realizados nas cidades de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Salvador e Rio de Janeiro. Desenvolve projetos desde o lançamento e concepção, passando pela aprovação nos órgãos legais até o projeto executivo, detalhamento e acompanhamento da execução. Criar uma arquitetura de qualidade formal e funcional, sempre considerando a relação da edificação com o entorno e com o usuário.

Endereço 49060-300 Aracaju

Brasil