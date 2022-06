Somos uma empresa familiar, especializada na fabricação de móveis sob medida. Nossa expêriencia com a fabricação e montagem de móveis soma mais de 35 anos de clientes satisfeitos.Nosso parque fabril está localizado no polo moveleiro de São Bento do Sul-SC, as margens da Rodovia dos Móveis, a SC-418. Contamos com máquinario com tecnologia de ponta e software de última geração para controle rigido de produção. Contamos ainda com a habilidade das mão precisas de nossos experiêntes marceneiros e colaboradores para entregar os melhores móveis sob medida.Nossos equipamentos garantem qualidade em todos os detalhes de acabamento, como nas fitas de borda de PVC coladas em alta temperatura (180C) e no refilamento das peças.