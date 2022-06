Especialistas em projetos comerciais e corporativos. Valorizam principalmente a experiência do usuário e os propósitos da marca refletidos no espaço.

Arquitetas Adriana von Bahten e Francis Bergmann Bley - 9976.6804 | 9917.9779 | contato@is.arq.br

As arquitetas sócias da iS arquitetura são amigas de infância e escolheram a arquitetura como formação. Ambas trabalharam em alguns escritórios antes de montarem seu próprio negócio. Foi quando cruzaram seus caminhos profissionais que tiveram a oportunidade de identificarem-se com os nichos de projetos comerciais e corporativos. Tornando-se este o principal foco do escritório hoje.

Adriana fez um curso de Marketing o que lhe garante um conhecimento mais amplo sobre o segmento de comunicação. Francis tem especialização em Iluminação, o que traz um grande diferencial para o escritório através da preocupação com o uso da luz de forma funcional, estética e eficiente, valorizando os espaços. Ambas estão cursando MBA em Construções Sustentáveis e mantem-se sempre atualizadas, em busca de novos conhecimentos. Assim como constantes cursos focados na gestão do escritório, o lado empreendedor das arquitetas.