A HF PRIME REFORMAS & IMÓVEIS surgiu com o objetivo de atender uma carência de profissionais qualificados e de prestação de serviços com qualidade, responsabilidade, confiança, rapidez e com preço justo.

Ao longo de 16 anos de experiência no Ramo Imobiliário de Balneário Camboriú/SC, constatamos a dificuldade existente no mercado, em conseguir uma prestação de serviços que atendesse plenamente as necessidades dos clientes. Criamos um sistema eficiente de prestação de serviços em vários seguimentos, tais como; reformas em geral, pintura, móveis sob medida, cortinas e papéis de parede, envidraçamento de sacadas, esquadrias de alumínio e vidros, ar condicionados, automação residencial e muitos outros serviços. Oferecemos mão de obra qualificada através de profissionais com muita experiência em sua área de atuação.

Nossa preocupação constante é oferecer o melhor para nossos clientes, tanto na prestação de serviços, quanto na venda de imóveis. Trabalhamos também com venda de imóveis. Acesse www.hfprime.com.br para mais informações. Aguardamos o seu contato para que você seja mais um cliente dentre dezenas de pessoas satisfeitas e felizes com o nosso atendimento.