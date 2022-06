Transformando interiores, há mais de 20 anos, a NB Projetos, faz da arquitetura e decoração uma verdadeira expressão de arte. Vida e cor, ares e texturas, constroem ambientes únicos, de reconhecimento nacional e internacional. Frutos de trabalho desenvolvido em meio à experiência e ousadia. A Frente do Escritório Patrícia Nicácio e Juliana Boechat assinam ambientes de inúmeras mostras de decoração e arquitetura, numa trajetória de premiações e muito prestígio. Com o olhar sempre voltado para a inovação, a equipe criativa da NB Projetos deixa por onde passa, marcas de arte e vida. Em harmonia, traços que vão do clássico ao moderno, do simples ao arrojado, sem nunca perder a inspiração, levam seus projetos à um plano além do requinte e do bom gosto.