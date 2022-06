O escritório está associado à ASBEA/SC (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – seção SC), onde Tatiana faz parte do GTI – grupo de trabalho de interiores – na busca constante de aprimoramento do trabalho neste setor.

O viés do seu trabalho pauta-se pela linha contemporânea, em harmonia com estilos diversos, valorizando uma linguagem para cada cliente, atenta às suas expectativas, desejos estéticos e financeiros, desenvolvido em tempo coerente ao amadurecimento do projeto. O escritório atua no desenvolvimento de projetos de residências uni-familiares e multi-familiares, projetos de interiores residenciais, comerciais, corporativos, retrofits e imobiliários, execução de obras e, mais recentemente, busca o mercado da Arquitetura de Iluminação.