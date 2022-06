A Brandemburgo ARChitecture arquitetura e design é especializada no desenvolvimento de projetos técnicos arquitetônicos e de interiores, desde sua concepção ao desenvolvimento detalhado de projetos executivos, procura priorizar a clareza a funcionalidade e o equilíbrio de cada projeto desenvolvido sempre com inovação e eficiência de acordo com a necessidade de cada cliente.

A arquiteta urbanista e designer Jessica Brandemburgo, nascida na cidade de Itatiba, estado de São Paulo, em setembro de 1986; formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São Francisco (USF) em 2008 e especializou-se em pós-graduação no curso de Design de Interiores Repertório Projectual pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em 2010. Atua na área desde o início de sua graduação em 2004, seu estilo é marcado por um traçado forte, desenhos arrojados, uma arquitetura moderna e contemporânea. Prezando sempre os anseios e desejos de seus clientes, além de sua arquitetura marcante o design de interiores é tratado como uma arte de planejar e arranjar espaços, adequando diversos elementos que estabeleçam relações estéticas e funcionais. Se destacando profissionalmente no mercado pelo desenvolvimento e criação de projetos inovadores que buscam uma criação única e diferenciada.