O Estúdio Glicério Weber destaca-se no seu segmento, com projetos diferenciados e exclusivos, obtendo resultados que geram alto grau de satisfação em seus clientes, concretizando assim uma relação de fidelidade cliente - empresa.

Nossos projetos primam pela funcionalidade, harmonia e beleza das formas, adotando uma linha contemporânea e tendo sempre como foco o respeito aos desejos e anseios do cliente. O resultado desta filosofia de trabalho é um vasto portfólio de obras que se destacam na paisagem do sul do país.

Com sede na cidade de Chapecó, SC, a empresa possui uma estrutura física completa para a elaboração e desenvolvimento de projetos comerciais e residenciais, utilizando-se dos mais avançados métodos e equipamentos que proporcionam ao cliente o mais claro entendimento do projeto e agilidade na entrega.

Nossa equipe multidisciplinar, formada por arquitetos, engenheiros, administradores e designers, alguns de forma terceirizada, se especializou no conceito full service. Isso significa que estamos aptos a executar todas as etapas de planejamento, projeto e implantação de obras de arquitetura e arquitetura de interiores, dentro do mais alto grau de profissionalismo, comprometimento e pontualidade.