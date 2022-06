Life by Lufe não é um registro de onde as pessoas vivem, mas de como elas vivem. Se precisasse classificar o trabalho de Lufe Gomes diria que ele é um fotógrafo de histórias. Pode ser uma casa, uma pessoa, uma comida. Para ele não importa o assunto. O seu dom está na sensibilidade fora do comum de captar o clima do lugar, a alma das pessoas e de encontrar beleza em tudo que vê. E assim faz um registro único e diferenciado. Vibra tanto a cada clique que até a pessoa mais envergonhada se entrega às suas lentes. Quem já teve a câmera dele apontada para si sabe do que estou falando. Entre na viagem Life by Lufe e imagine a vida de seus personagens.