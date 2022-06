A queroreformar nasce da percepção e visualização de um mercado muito carente. Identificamos a oportunidade de oferecer ideias e caminhos novos a serviços de manutenção e reformas de imóveis residenciais e comerciais com conceito de qualidade, segurança e garantia.

Seus fundadores possuem mais de 20 anos em gerencia de projetos e tem aplicado desde de 2013 toda esta experiência nas inumeras reformas residenciais, comerciais e projetos de decoração e arquitutura pelos quais tem sido responsáveis.

Somos uma empresa que atende com equipe formatada e treinada, visando à segurança do cliente e a uniformidade do atendimento nos serviços prestados. Aceitamos qualquer natureza e tamanho de trabalho em reforma e manutenção de residências e prédios, desde um simples vazamento de torneira até uma restauração completa de fachada no seu prédio. Utilizamos as mais avançadas soluções técnicas disponíveis nos departamentos técnicos das principais marcas de produtos do segmento da construção existentes no mercado brasileiro. A forma como encaramos cada projeto, com profissionalismo, empreendedorismo, empatia e entusiasmo nos permite uma realização inovadora e segura.

Nossa Missão

Cuidar de nosso cliente e de seu patrimônio com soluções que sempre excedam a expectativa, procurando em cada detalhe gerar alto grau de satisfação através da qualidade de nossos serviços.

Nossa Visão Conquistarmos e mantermos a liderança como modelo de excelência em prestação de serviços. Nossa equipe sempre será formada por funcionários qualificados e motivados, que se destacarão por contribuir com o valor, satisfação e a qualidade em todas as atividades realizadas pela empresa.

Nossos Valores Inovação: Quebrando paradigmas, buscando surpreender sempre e aproveitar as oportunidades; Qualidade: buscando sempre mais; Paixão: sempre com brilho nos olhos; Responsabilidade: Lembrando sempre que a satisfação total de nossos clientes depende de nossos esforços, por isso nos empenharemos ao máximo.