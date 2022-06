Fotógrafo especializado em arquitetura, interiores e ambientes (residencial e corporativo).

Formado em Publicidade e Propaganda, trabalhei em diversas empresas e agências e há doze anos minhas atividades profissionais estão direcionadas à minha paixão: a fotografia.

Entre meus principais trabalhos comofotógrafo, destacam-se as produções fotográficas de ambientes da Casa Cor, projetos de arquitetos e decoradores, fotos de ambientes e interiores, fotografia corporativa e institucional, coberturade eventos e jornalística. Meu portfólioainda inclui fotos de esporte a motor, still life e trabalhospessoais.

O cuidado com o enquadramento, a composição da cena e visualização geral do ambiente são itens importantíssimos para que a fotografia transmita as características desejadas na produção da imagem. Como fotógrafo de ambientes e interiores, procuro analisar as condições de iluminação do local que valorizam cores e formas, estudar o melhor ângulo do local, definir qual equipamento e técnica mais indicada, destacando detalhes que valorizam o ambiente, para deixar em evidência o trabalho dos profissionais envolvidos.

Minha linguagem e visão como fotógrafo é resultado de minhas experiências profissionais, viagens (Praga,Milão, Berlin, Barcelona, Quebec, Melbourne, Lisboa e outros destinos) e visitas aos principais pontos turísticos, galerias e museus de cidades como Nova Iorque, Roma, Paris e Santiago.