O escritório Leles Arquitetura e Iluminação foi fundado pela arquiteta e designer Cecília Leles de Rezende.

Cecília Leles é formada em Designer de Ambientes pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Gama Filho – Rio de Janeiro, além de pós-graduada em Iluminação pela Faculdade Veiga de Almeida – Rio de Janeiro. Cecília Leles atuou como gerente de projetos por vários anos em uma empresa especializada em iluminação, ganhando reconhecimento e destaque no mercado.

Nos últimos anos, os projetos de arquitetura e de decoração de Cecília Leles ganharam relevante proporção no mercado Brasileiro, com maior intensidade no estado do Rio de Janeiro recebendo os projetos específicos – como os luminotécnicos – destaque na área.

Cecília leles também escreve matérias sobre arquitetura, decoração e iluminação para o Blog DAS LELES (www.dasleles.com.br), o qual fala sobre designer, moda, viagens e vida saudável.