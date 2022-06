Quanto tempo você dedica para sentir o ambiente em que você se encontra? Sentir? Sim!! Cada ambiente traz ao indivíduo uma sensação, e é isso que o Savoring trabalha.

Sendo levado como um estilo de vida, o Savoring é uma corrente ainda nova no Brasil. A tradução literal da palavra equivale a desfrutar, usufruir, aproveitar, e em termos gerais remete a lembrar de bons momentos através de estímulos. Na arquitetura, esse conceito é inserido de forma que o morador sinta a sua casa de um jeito diferente, aproveitando as pequenas alegrias que o dia a dia possa oferecer. Aguçando os sentidos e prestando atenção nos detalhes da nossa rotina, podemos viver de uma forma melhor: o cheiro de um edredom recém lavado, objetos que lembrem uma viagem, aquela cristaleira que está há anos em sua familia, o toque nos veios da madeira, a manta sobre o sofá, a lareira te aquecendo nos dias mais frios. São pequenas coisas que ajudam a dar sentido ao viver. A arquitetura de Savoring foca no esforço consciente para criar e manter essas alegrias. Alinhando conceitos como o do Feng Shui, Slow Life e Hygge, nós entendemos que o nosso trabalho é realizar o sonho da sua vida, por isso criaremos um projeto exclusivo e diferenciado. Queremos que você crie memórias incríveis na sua casa nova e aproveite todas as emoções boas que ela pode te oferecer. Afinal, o lar é o nosso refúgio e é responsável por parte do ânimo e da reenergização diária que precisamos: é onde o nosso coração bate em busca da felicidade.