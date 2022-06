Favor contatar por telefone ou email.

Meu nome é Thaís, sou formada em Design de Interiores, mas fiz antes 4 anos de Arquitetura e Urbanismo, quando resolvi migrar para o curso de design onde poderia me especializar no que eu realmente amava, que era interiores. Tenho experiência com projeto de interiores e arquitetônico, desde os primeiros anos no curso de arquitetura quando estagiei em alguns escritórios de arquitetura, construtora e empresa fabricante de mdf...

thaisloureiroasantos27@hotmail.com (47) 99988-4044

"projetar espaços e ambientes nada mais é que realizar sonhos de pessoas

que querem viver e conviver em espaços funcionais e aconchegantes."