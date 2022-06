Sejam bem vindos!

Há 27 anos, bordo arraiolos. Comecei cedo ainda na adolescência quando tinha 14 anos.

Entre o trabalho e o estudo, estava eu bordando arraiolo. Já era um vício, confesso, e é assim até hoje... a cada bordado finalizado mais dois ou três entram na fila...rs

Sigo uma tendência home-atelier aplicando um baixo overhead para adequar as diferentes necessidades dos clientes.

Considero as criações de novas tendências artísticas em modelos de tapetes, almofadas. Sou incansavelmente criativa.

Obedeço fielmente a técnica do Arraiolos, mas adéquo ao estilo contemporâneo e minimalista.

Portanto, irão encontrar nessa página a excelência da técnica de arraiolos em todas as suas fases principalmente no acabamento, mas com a liberdade de adequar aos tempos modernos.

Amaria Gonçalves