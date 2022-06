A dupla, Sônia Beltrão e Gabriel Beltrão, está no comando do “Sônia Beltrão Arquitetura”. O escritório, que desenvolve, desde 1989, projetos residenciais, comerciais e corporativos, nos quais a funcionalidade está sempre aliada à estética atemporal e à harmonia, tem como marca a união da arquitetura interior e exterior, além do uso de elementos puros, cores, volumes e tecnologia. São desenhos criados com e para o cliente, de identidade única. São desenhos vivos, que transpiram e se modificam. A prioridade é a necessidade do cliente, focado na atenção, seriedade e profissionalismo no ato de Projetar. Localizado na cidade do Recife|PE, o escritório possui projetos em Recife, Olinda, Gravatá, praias do litoral sul e norte de Pernambuco como Muro Alto, Tamandaré, Carneiros e Catuama, entre outras áreas do Nordeste do Brasil como Paraíba, Alagoas e Natal. Nossos projetos também estão focados para clientes do exterior com projetos em Maputo | Moçambique - África.