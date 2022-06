Somos uma empresa voltada para o mercado de Projetos e Obras. Consolidada no segmento e com diversos projetos realizados, levamos até nossos clientes soluções práticas e honestas.​ Podemos garantir a satisfação dos nossos clientes com rapidez, qualidade e segurança para cada tipo de empreendimento. Seguimos todas as normas de construções e temos foco na pontualidade, qualidade e segurança.​ A constante busca pelo aprimoramento de nossos processos faz com que a RJC Engenharia cada vez mais conquiste seus objetivos de mercado.​

Missão:

Atuar no mercado de Engenharia Civil de forma ética, segura e rentável.​

Visão:

Até 2034 tornar-se conhecida nacionalmente como uma das maiores empresas no ramo de Engenharia Civil.​

Valores:

Agir com honestidade e integridade inflexíveis em tudo o que fazemos;

Segurança e saúde como prioridades;

Inovação Continua;

Ser forte com os processos e gentil com as pessoas;