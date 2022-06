Angélica Hoffmann é uma pessoa amável e determinada, comprometida com o bem estar e o meio ambiente. Nasceu em Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul, cresceu na grande Porto Alegre e chegou em São Paulo aos 17 anos, pronta para desbravar um novo mundo. Escolheu Arquitetura e cada ano que se passava, era mais apaixonada pela profissão e pela cidade em que morava.

Acredita em um mundo melhor, onde o bem estar de todos prevaleça. Seu lema é “devemos ser a mudança que queremos ver no mundo”, frase de Mahatma Gandhi.

Seu maior desejo é que cada projeto reflita o sonho do cliente. Ver os olhos dos seus clientes brilharem ao ver a primeira vez seu sonho estampado em seus projetos é sua maior motivação. Por isso ao longo desses 15 anos de profissão, se especializou em pessoas, em identificar e solucionar problemas e se empenha por esta busca.

Graduada em Arquitetura e Urbanismo e Pós-graduada em Construções Sustentáveis, ambas pela FAAP, atua em todo o Brasil. O escritório Angélica Hoffmann Arquitetura e Interiores preza pela qualidade do ambiente interno através de luminotécnica adequada e boa acústica, relação harmônica entre os ambientes através de funcionalidade, flexibilidade e estética, além da operação e manutenção eficientes, ponto que são as estratégias de arquitetura sustentável que busca em seus projetos.