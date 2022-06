Sócios desde 2003, Edison Vello, arquiteto e Cláudia Horta, engenheira

civil, desenvolvem atividades que englobam desde projetos de arquitetura até ambientação final. Com 20 anos de atuação no mercado imobiliário, se especializaram na consultoria, criação e conceituação de empreendimentos imobiliários que englobam áreas comuns, sociais e apartamentos decorados. Seus projetos residenciais e corporativos apresentam características contemporâneas, buscando nos clássicos o equilíbrio. A suavidade de estilo faz com que seus projetos sejam atemporais, nunca deixando de buscar novidades e tendências que possam atualizar e adequar o conceito dos seus projetos.