O escritório SEGAN Arquitetura e Interiores criado pelo Arquiteto Felipe Seganfredo, formado pela UNEMAT (Universidade do Estado do Mato Grosso)!



A SEGAN Arquitetura e Interiores faz a busca pela eficiência, excelência nos projetos e nos resultados, colocando o escritório em uma forma de inovação no mercado, com uma ''pegada'' mais jovem, seguindo tendências nacionais e internacionais, assim faz com que o cliente sempre esteja ligado as melhores idéias e conceitos.

A dedicação do escritório se estende até os mínimos detalhes, propondo arte, cores, texturas e objetos, unindo beleza, conforto, funcionalidade e sofisticação. Com estes princípios o escritório hoje possui projetos em cidades do estado de Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e São Paulo!