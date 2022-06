A m++ não é um escritório de arquitetura convencional. Mais do que isso, é uma rede de arquitetos formada pela coligação de profissionais experientes com diversas expertises e reconhecidos pelo mercado com o objetivo de prestar um serviço de excelência ao cliente final.

Unificando os processos de design, consultorias e gestão sob uma mesma coordenação e diretriz de excelência, a rede promove a sinergia das capacidades individuais dos profissionais envolvidos incrementando exponencialmente a qualidade do serviço e, por conseqüência, do produto final.

A m++ estende sua área de atuação a diversos campos de projetos e construção. Edificações comerciais, educacionais, hospitalares e residenciais; interiores corporativos, comerciais e residenciais; consultorias e projetos em sustentabilidade, eficiência energética e iluminação; planejamento e simulações de desenvolvimento urbano; gestão de todo o processo (projetos e obras).

Nossa missão é a satisfação do cliente ao final do processo através da elaboração de um espaço direcionado especificamente às suas necessidades, desejos e sonhos. Fazendo a conexão das diversas etapas e profissionais envolvidos em um projeto ou obra sob uma mesma coordenação, oferecemos como resultado final um trabalho que cumpre todas as metas dos estudos, avaliações, objetivos e desejos traçados em parceria com o cliente no início de todo o processo.