O FOCO PRINCIPAL DA EMPRESA É AMBIENTAÇÃO DE INTERIORES COMERCIAL E RESIDENCIAL, ATENDEMOS CONSTRUTORAS DECORANDO CASAS E APARTAMENTOS PARA LANÇAMENTO ASSIM COMO AS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA COMUNS EM CONDOMÍNIOS.
THE MAIN FOCUS OF OUR COMPANY IS RESIDENTIAL AND COMMERCIAL INTERIOR DESIGN, ENCOMPASSING A WIDERANGE OF SPECIALTIES SUCH AS DESIGN PROJECTS FOR RESIDENTIAL SHOWROOMS OF CONSTRUTION COMPANIES ANDCOMMON LIVING ÁREA IN CONDOMINIUNS.
- Serviços
- PROJETO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CLIENTE
- Áreas servidas
- Fortaleza
- Prêmios
- TOP 100 ( DUAS VEZES) CASA COR CEARÁ ( QUATRO VEZES) SALINAS HOME ( SEIS VEZES)
- Endereço
-
AV. BEIRA MAR, 4050 SALA 706 MUCURIPE
60165120 Fortaleza
Brasil
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