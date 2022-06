Com projetos desenvolvidos no Mato Grosso do Sul e Paraná, a arquiteta Karoline Sarnecki busca personalidade e exclusividade em cada projeto, Com design contemporâneo e atemporal cria ambientes sofisticados e elegantes. Valorizar os pequenos detalhes, transformar o básico em uma composição surpreendente, criar soluções e superar as expectativas são características constantes em seus projetos. Ao longo de sua carreira seus projetos permearam na arquitetura residencial, adquirindo grande experiência e vivência na área com a realização de vários projetos de interiores residencial. Todos os trabalhos realizados são pessoalmente supervisionados pela arquiteta curitibana, que prima pela qualidade e compromisso com os seus clientes.