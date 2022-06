Renata é fotógrafa, designer de interiores e cineasta. Envolvida e apaixonada por tudo que se relacione à arte, concentrou seus estímulos artísticos na fotografia. Com foco na necessidade do cliente, utiliza de aprendizados obtidos em sua formação acadêmica além de contínuos estudos e pesquisas na àrea de arquitetura e paisagismo para refinar o senso de proporção e espaço. A fotógrafa, que vive em São Paulo, nasceu em Niterói (RJ) e em paralelo aos registros de arquitetura, arquitetura de interiores e paisagismo, explora o mundo na companhia da sua câmera para eternizar as belezas de cada experiência.