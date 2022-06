A Ponto Interior:

-Veio atender a necessidade do mercado, é uma empresa de Designer e Arquitetura de Interiores que cria e desenvolve projetos personalizados, para pessoas que buscam consultoria especializada em criação, transformação, identificação e leitura das necessidades mais peculiares, possibilitamos os clientes serem atendidos no conforto do seu lar ou empresa.

O Lucas Castro:

-Profissional formado em Hotelaria, Gestão Empresarial, Excelência no Mercado de Luxo, Gestão de Projetos de Design de Interiores e Especialista em Projetos de Movelaria. Atua há 10 anos no mercado com projetos em hotéis, restaurantes, salões de festa, áreas de convivência, casas, apartamentos e ambientes corporativos. Busca entender e superar as expectativas de cada cliente.

A Equipe:

-Designer de Interiores: Profissionais resposáveis pelas imagens renderizadas em 3D.

-Arquitetos: Profissionais responsáveis pelo detalhamento e suporte na obra.