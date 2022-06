Saudação

Somos uma empresa do ramo de instalações Elétricas e Ar Condicionado, com experiência de 15 anos na área. Com técnico de mão de obra especializada e comprometida com o serviço. A nossa empresa está preparada para atender clientes de pequeno e médio porte, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisar. Podemos contribuir de forma positiva para sua obra, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa organização, incluindo garantia de três meses em todos os serviços prestados. Buscamos estabelecer uma relação transparente com nossos clientes, oferecendo suporte através do atendimento diferenciado, com atendimento em horário comercial de segunda a sexta e atendimento emergencial aos finais de semana, através dos telefones de contato: 048 99997 8583. Realizamos orçamentos sem compromisso. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos o seu contato!

Atenciosamente,

Robson Linhares