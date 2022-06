O escritório foi fundado pelas arquitetas Milena Almeida e Betânia Ruas com o objetivo de elaborar projetos personalizados que atendam as diversas necessidades dos clientes, unindo estética, funcionalidade e viabilidade de implantação. Sua trajetória profissional inclui projetos residenciais, compatibilização e gestão de projetos, atuando com foco na arquitetura de varejo em projetos comerciais e corporativos.