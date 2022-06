A LDK Arquitetura, criada pela Arq. Letícia Klagenberg no ano de 2009, busca a concretização dos projetos dos clientes com inovação, procurando deixar o ambiente em que vivemos mais agradáveis e com qualidade de vida. É um escritório com foco no projeto, na construção e na arquitetura de interiores, comprometido com a realização das pessoas (clientes e colaboradores), buscando o bem estar e qualidade de vida da comunidade. Incorpora o conceito de valorização imobiliária em seus projetos.

Letícia Klagenberg Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) em 2006. Neste mesmo ano, começou a atuar em seu escritório em Novo Hamburgo, com trabalhos realizados no Vale dos Sinos e região metropolitana. Com uma larga experiência na área, é uma profissional comprometida em prestar um serviço de qualidade, baseado numa criteriosa busca da satisfação das necessidades dos clientes aliando funcionalidade e estética à adequação dos orçamentos. Ativa, está sempre presente em eventos, seminários e demais cursos que envolvem o universo da Arquitetura, mantendo-se atualizada, sendo este, o diferencial do seu trabalho.