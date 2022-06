Formou-se em arquitetura pela Universidade Federal Fluminense, tendo feito parte de seus estudos na Escola de Arquitetura do Languedoc Roussillon, França. Entre 1999 e 2001, frequentou a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Atua nas áreas de arquitetura, design de interiores e arquitetura efêmera. Desde 2006 desenvolve também projetos de cenografia para a televisão, cinema e publicidade com projetos realizados no Brasil, Portugal e Estados Unidos. Atualmente atua em seu escritório no Rio e colabora com a empresa Toca Eventos sediada em Miami.