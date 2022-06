O ESCRITÓRIO

Simplicidade e eficiência: Prazos curtos com uma arquitetura enxuta, aplicando os princípios da sustentabilidade, sem excessos.Temos a pretensão de sermos escolhidos por pessoas como nós: que valorizem o caráter, as parcerias e a boa arquitetura.

A EQUIPE

Um dos grandes trunfos do escritório são suas parcerias, formado por vários profissionais multidisciplinares – com formação em arquitetura, design e engenharia civil. Todos trabalhando em conjunto através da Internet e com reuniões constantes, aptos a oferecer aos clientes os melhores serviços, o melhor atendimento e a qualidade além da necessária.

"O futuro das organizações - e nações - dependerá cada vez mais de sua capacidade de aprender coletivamente." Peter Senge

FOCO

Arquitetura Residencial, Comercial e Industrial; Condomínios horizontais e verticais: Projeto e Gerenciamento.