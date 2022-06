Decoração é uma forma de expressar o jeito de viver de cada pessoa. Usar o próprio estilo na hora de ocupar espaços sempre foi uma aspiração de todo ser humano.

Priscila Dippe é a profissional de design de interiores que materializa este sonho, atendendo expectativas, concretizando necessidades e realizando desejos.

O resultado são projetos contemporâneos, com linhas neutras, sempre alinhando o design, aconchego e senso estético.

Com experiência de mais de 10 anos em decoração de interiores, seu trabalho conquistou reconhecimento da mídia especializada no Brasil e no exterior.

Em um primeiro contato já é possível sentir sua paixão pela profissão e sua facilidade de transformar desejos em realidade.