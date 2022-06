Escritório

Fundado em 2005, iniciou suas atividades no auxilio a profissionais e empresas de engenharia e arquitetura, atuando fortemente no setor de projetos complementares com escritório situado em Curitiba PR.

Missão

Unir experiência e juventude, com foco na qualidade e inovação, respeitando nossos clientes e procurando atende-los da melhor maneira possível.

Visão de futuro

Continuar expandindo perante aos nossos clientes, buscando cada vez mais dar o necessário apoio diversificado e rentável no fornecimento de projetos e soluções para o setor de engenharia e arquitetura.

Diferencial

Aproposta da ArqEng é melhorar a cada dia a qualidade dos serviços oferecidos, e tem como grande diferencial um eficiente relacionamento com nossos clientes.

Contato@arqeng.art.br tel +55 41 3501-3537