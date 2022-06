Atuando nas áreas de arquitetura, urbanismo, arquitetura de interiores e consultoria, o escritório Pieri Marangoni desenvolve projetos residenciais, comerciais e institucionais desde o ano de 2012.

Acreditamos que uma arquitetura de qualidade é aquela que traduza os sonhos dos nossos clientes, que consiga tornar realidade aquilo que eles desejam. Desta forma, procuramos sempre desenvolver projetos que traduzam o estilo único de cada um, que imprimam a realidade do cliente no ambiente que ele irá vivenciar. Buscamos sempre a excelência na prestação de nossos serviços, desenvolvendo propostas diferenciadas e funcionais, pois acreditamos que o ambiente em que vivemos influencia profundamente no nosso modo de ser e agir, assim como traduz aquilo que somos. Formamos uma equipe aberta e sempre disposta a inovar. Acreditamos na arquitetura como um estilo de vida, como algo que transpassa um mero desejo e influencia diretamente a vida daqueles que vivem e convivem com nossos projetos.