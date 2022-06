Desde 2009, em São José dos Campos - SP, a Rodapé.com Triângulo atua no ramo de acabamentos de interiores e exteriores para construções e reformas residenciais e institucionais. Autorizada pela Triângulo Pisos e Painéis, empresa localizada em Curitiba – PR, revende seus pisos de madeira, cuja origem é comprometida com os princípios de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Já os pisos vinílicos e laminados revendidos pela loja, são fabricados pela Quick-Step, com design exclusivo e tecnologia inovadora de resistência.

Produz rodapés, guarnições, sócalos e boiseries de MDF ULTRA (resistente à umidade), estando capacitada a atender pedidos de sua linha de fabricação, com design próprio, bem como projetos especiais. Em 2018 a Rodapé.com deu início à revenda dos produtos da Madeplast, empresa brasileira que trouxe um novo conceito de madeira sustentável para a área externa (decks, fachadas, pergolados, píers). O produto, fabricado com alta tecnologia, possui em sua composição sobras de madeira e resíduos de plástico. A qualidade do acabamento e das matérias primas utilizadas, a pontualidade na entrega e o atendimento a projetos com desenhos fora de série são diferenciais que satisfazem e fidelizam os seus clientes, além de mão de obra própria por uma equipe treinada.