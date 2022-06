A TANGRAM ENGENHARIA e ARQUITETURA executa projetos e obras de construção civil residenciais, comerciais e industriais com garantia e segurança. A TANGRAM tem como meta de conduta a fidelização do seu relacionamento com o cliente. Destaca-se pela abrangência de serviços, pelo atendimento personalizado e por uma equipe técnica qualificada, pronta a concretizar suas melhores idéias, atendendo os mais altos padrões construtivos exigidos pelo mercado.