Hérmanes Abreu formou-se em arquitetura em 1988 na UFRJ, Rio de Janeiro, onde estabeleceu seu primeiro escritório de arquitetura. Nesta mesma época completou o curso de escultura com o escultor Jaime Sampaio na Escola de Artes Visuais Parque Lage, no bairro Jardim Botânico. Em 1990 se mudou para Boston nos EUA para estudar música na Berklee College Of Music, onde se graduou em Jazz Composition em 1995.

Retornando ao Brasil retomou a Hérmanes Abreu Arquitetura em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Com projetos nas áreas residencial, comercial e industrial, atualmente trabalhando também construção seca sustentável em Light Steel Frame que permite uma obra rápida e com controle de custos.

A HÉRMANES ABREU ARQUITETURA tem como política: elaborar e desenvolver Projetos e Arquitetura e Urbanismo com qualidade, promovendo a melhoria contínua de processos e tecnologia, buscando sempre a satisfação do cliente e tendo como objetivo o conforto, a funcionalidade e a plástica, com motivação, incentivo e qualificação de nossos colaboradores.