Sílvia Guimarães - Interior Designer





Desenvolvimento e execução de projetos voltados para áreas internas e externas. Em residências, comércio, indústrias, embarcações, elaboração de plantas, elevações e perspectivas de apresentação ao cliente e também especificações de produtos, orçamentos, contratação de profissionais e empresas para execução das interferências sob sua supervisão, gerenciamento da obra

Minha infância foi no subúrbio de Madureira (RJ), hoje mesmo distante de lá, ainda me encanto com suas cores. Quantas cores, cada uma delas me remete alguma lembrança, sempre muito boa! Casas coloridas, caquinhos de cerâmica revestiam os quintais, santas na entrada das casas, o nome da esposa e mãe dedicada na entrada das residências … Tão lindo!! Sempre imaginei … “Lar de Sílvia”.

Esse colorido que transborda por todo país...

Conciliei meu olhar de dona de casa por 43 anos, cinco filhos, uma casa imensa, onde fui experimentando de forma intuitiva minhas inspirações. Minha casa tornou-se referência de bom gosto para meus amigos, tudo isso me levou a formar-me em Designer de Interiores em 2007.