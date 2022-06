Escritório de Arquitetura formado em 1999, em Porto Alegre, a Squadra Arquitetura Integral, composta pelos arquitetos Caio de Santi, Cristiano Santos e Marcos Cereto, tem a missão de promover a melhoria da qualidade de vida dos seus clientes através de projetos arquitetônicos, tendo em vista o meio em que estão inseridos e todas as alternativas de tecnologia disponível.

Através dessa missão, desenvolve um trabalho integrado ao cliente, oferecendo amplas possibilidades ao projeto, com perspectivas e estudos, garantindo ao cliente, antes da construção, todas as informações necessárias para a compreensão, a aprovação e a segurança da execução conforme o projeto. É por isso que utiliza o termo ‘arquitetura integral’, pois acompanha o cliente desde a concepção do projeto até a entrega das chaves. Em 2001, amplia o seu domínio para Manaus, ganhando abrangência nacional, acrescentando novos conhecimentos e um ângulo diferente de perceber as coisas. Realiza projetos de caráter residencial, institucionais e comercial, respeitando e tirando partido das diversas particularidades de cada segmento.