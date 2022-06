O Camila Mendes Arquitetura segue a mesma linha que marcou os mais de 10 anos de carreira das suas arquitetas titulares: o desempenho do projeto pautado em uma integração multidisciplinar.

Os projetos aqui desenvolvidos buscam captar a personalidade de cada cliente e adequá-la à realidade orçamentária através de decisões conceituais e técnicas contemporâneas criando assim ambientes com soluções arquitetônicas que satisfaçam as necessidades do cliente e também explorem ao máximo o potencial de cada projeto.