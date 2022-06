Atuando no mercado há mais de 18 anos, Susana Clark Fiuza conta com uma equipe de arquitetos e desenhistas preparados e qualificados para atender os mais exigentes clientes. A constante busca por excelência exige atualizar-se frequentemente em feiras e mostras internacionais de design. É reconhecida no mercado local como uma das profissionais mais conceituadas, resultado de um perfil de trabalho e serviço diferenciado onde a característica principal é seu estilo contemporâneo, mesclado com técnica, arte e decoração de espaços, criando ambientes elegantes, funcionais, agradáveis e harmoniosos.