PERFIL

Há mais de vinte anos, Jacqueline Araujo dedica seu trabalho ao mundo dos jardins. Desde a concepção até a etapa final, planejar um jardim implica em um processo de fusão de paisagismo, ciência, técnica e arte. Criar lugares onde as pessoas guardarão memórias é decifrar possibilidades, integrá-las ao processo criativo e estreitar conexões com as mais variadas vertentes artísticas, tecnológicas e ecológicas. Formada em Arquitetura e Urbanismo em 1997 e paisagista por paixão, Jacqueline Araujo trabalhou durante dezoito anos no escritório Gilberto Elkis Paisagismo como sua colaboradora e coordenadora de projetos. Para construir sua própria trajetória de experiência e conhecimento técnico fundou a FLORA DO BRASIL ARQUITETURA PAISAGÍSTICA. Uma estudiosa das formas, do espaço tridimensional dos jardins, da visão aérea das linhas do desenho, da plástica de todas as artes, domina a liberdade projetual para criar seus projetos paisagísticos que valorizam sempre a cenarização temática e o comprometimento ecológico.