Fazendo projetos familiares juntos desde os primeiros anos da faculdade, Italo Priore, Bruna Turquiai e Daniele Capo viram, em 2013, a oportunidade de abrir um escritório próprio.

Da vasta experiência dos três sócios em ótimos escritórios de São Paulo nasceu a vontade de se tornarem independentes. Assim surgiu o IBD Arquitetura e Interiores: um escritório com um estilo jovem, ousado e contemporâneo, composto por dois arquitetos, Bruna e Italo formados pelo Faculdade de Belas Artes, e uma designer de interiores, Daniele formada pela Faculdade da Anhembi Morumbi.

O diferencial do escritório são os projetos exclusivos, aliado ao comprometimento com o budget disponível. Os profissionais acreditam que cada cliente tem suas peculiaridades e trabalham para trazer essa essência para dentro do projeto, através de ideias representadas por 3Ds e pelo completo projeto executivo, seja ele residencial ou comercial.