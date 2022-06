Monique Junkes Arquitetura se diferencia dos demais escritórios por desenvolver projetos e formular conceitos que buscam unir preocupações estéticas com as melhores soluções técnicas e funcionais para cada espaço. Todos os projetos desenvolvidos pelo Escritório Monique Junkes aliam a Arquitetura e o Design a significados, marca, personalidade e história de cada cliente atendido.

Responsável por atender as mais diversas áreas, como comercial, residencial, médica e corporativa, Monique Junkes Arquitetura tem como missão desenvolver espaços que propiciem conforto e encantamento.