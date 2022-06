APRESENTAÇÃO

A VER Arquitetura e Design Ltda. é uma empresa que foi criada a partir da experiência adquirida desde 1995 em prestação de serviços de arquitetura e design. A esta experiência foram agregadas as competências de profissionais de arquitetura e design de interiores, com o objetivo de atender com excelência as necessidades de seus clientes e aprimorar a missão.

A VER atua na arquitetura e design de espaços comerciais, residenciais, corporativos e promocionais. Também atua na criação de identidade visual corporativa. Desenvolve projetos funcionais, criativos, inovadores, com estilo e com identidade. Acompanha a execução e realiza a gerência de fornecedores e prestadores de serviço com qualidade técnica, eficiência e resultado. Transforma os objetivos dos clientes em soluções estratégicas, exclusivas e rentáveis.

PROFISSIONAIS

Arquiteto Reinaldo Moura - formado desde 1994 em ARQUITETURA E URBANISMO pela Faculdade Ritter dos Reis, de Porto Alegre, e posteriormente com dois cursos de Pós-Graduação: o primeiro "ENSINO E PESQUISA NA ARQUITETURA", que aborda metodologias de pesquisa, criação e discussão dos conceitos de arquitetura; o segundo "ARQUITETURA COMERCIAL", que aborda a temática da concepção de espaços comerciais, desde a criação da imagem (comunicação visual) até os projetos arquitetônico e gerenciamento dos complementares. Outros cursos se somaram ao conhecimento na área como "Gerenciamento de Projetos" e "Gerenciamento de Obras", auxiliando nos desenvolvimentos dos trabalhos. Cursos de restauração, de luminotécnica, de expressão, entre outros, ajudam na preparação das diferentes possibilidades de trabalho. A experiência adquirida em trabalhos elaborados com outros profissionais, outros escritórios e construtoras é base significativa no desenvolvimento como profissional. Alguns exemplos abaixo citados formaram uma identidade de desenvolvimento de projetos, inclusive de arquitetura em aço: vários postos de abastecimento (rede de apoio); Parque Maurício Sirosky Sobrinho; Centro de Reabilitação Kinder Physioglobal; urbanização da favela Dona Teodoro; Hospital Regional de Tubarão - SC; sede CELESC, em Tubarão e Joinvile - SC; Universidade Univale, em Camboriu - SC; Centro de Convenções da Baía Sul, em Florianópolis - SC; e dezenas de projetos em arquitetura promocional.

Designer de Interiores Vitoria Toledo – formanda em 2011 em DESIGN DE INTERIORES pela ULBRA RS, atua no mercado da construção desde 2000, auxiliando tecnicamente profissionais de arquitetura, engenharia e design de interiores. O trabalho na Lajeadense Vidros, durante 13 anos, como gerenciadora técnica e comercial, resultou em uma interação constante com trabalhos em shoppings e lojas. Além de trabalhos acadêmicos com excelência, também atua em trabalhos no escritório desde 2007, trazendo qualidade e novas ideias aos projetos.