O grupo pr arquitetura iniciou suas atividades em 2005 na cidade de Maringá - PR com a postura de realizar um trabalho integrado e coletivo nas áreas de projeto arquitetônico e projeto arquitetônico de interiores. Integrado porque considera desde os sistemas construtivos, até o acabamento e mobiliário. Coletivo porque reúne diversos integrantes e parceiros, cada um colaborando com a sua potencialidade.

O desenvolvimento do projeto percorre todas as etapas do processo. Inicia com as atividades de criação, passando pelas aprovações legais e incorporação de projetos complementares, até o projeto executivo e detalhamentos. O resultado é um produto coeso sem deixar de ser personalizado.