Com estilo jovem, curioso, criativo e detalhista o escritório Rafaela Dal’Maso arquitetura+design possui uma equipe especializada em projetos arquitetônicos e de interiores residenciais e corporativos , além de atuar na área de Design Estratégico e Arquitetura de Varejo. No mercado há 8 anos, o escritório possui um conceito de design exclusivo, buscando sempre a proximidade com o cliente, para a elaboração de projetos com forte base conceitual.

Graduada em Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina, especializada em Design Estratégico pelo Instituto Europeu de Design e cursando Master em Retail Design nos Estados Unidos, Rafaela Dal’Maso lidera o escritório que conta com mais de 200 obras concluídas em seu portfólio. Concentrando a maioria de suas obras em Sinop, o escritório também possui projetos finalizados em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sorriso, além de projetos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O escritório está alinhado com as maiores autoridades em tendências de arquitetura e design como Feira do Móvel de Milão, Arte Basel de Miami, NRF em Nova York além de mostras nacionais e feiras. Nossa busca por novas idéias e novos conceitos é incessante.