Formado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, em 2013, Neron Brasil iniciou sua carreira como estagiário em alguns escritórios na cidade de João Pessoa-PB.Em parceria com outros Arquitetos, após a conclusão de sua graduação, inaugurou escritório próprio com atuação na Paraíba.Após um pouco mais de três anos de sociedade e mudança de planos dos sócios, iniciou um novo percurso em sua jornada. Desta vez, empregando seu espírito inovador e empreendedor, decidiu investir em marca própria e desenvolver projetos com sua identidade e inspirações diversas. Movido pela vontade de criar e de conceder a cada cliente um projeto único que atenda às suas reais necessidades, busca aliar eficiência e eficácia à estética.Em seu portfólio é possível verificar diversos projetos, cada qual concebido e lapidado atendendo à um resultado final único, iniciado desde o primeiro contato com o cliente e consciente de que para a maioria deles, se trata de muito mais do que Projeto, é a concretização de um sonho, e isto é o que o move.