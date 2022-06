Marcos Bertoldi formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1982, no mesmo ano especializou-se em Arquitetura Paisagística na mesma universidade. Após um ano viajando entre Europa e Estados Unidos, inicia atividade profissional em escritório próprio no ano de 1984. Possui escritório em Curitiba e São Paulo. Leciona nos cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Positivo.

Inúmeras vêzes premiado em concursos nacionais e continuamente publicado internacionalmente, foi incluído no livro e exposição parisiense Ainda Moderno? sob curadoria de Carlos Eduardo Comas em 2005. Incluido pela revista Architectural Digest, na edição: Top 100 Arquitetos Mais Influentes de 2010. Em 2014, a revista alemã MD INTERIOR|DESIGN|ARCHITECTURE, publicou matéria de capa com um de seus recentes projetos residenciais sob o título Vertical House.

Design Philosophy

"A building should transmit concepts and influence both architecture and culture. To the extent that a project corresponds to the requirements of a single client, it can also go beyond the client to acquire a collective dimension. Then it is no longer merely a property for a single family, but becames something bigger, something that can shape and develop public opinion, paricularly with respect to those interested in architecture and general culture"