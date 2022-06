Empresa especializada em projetos de arquitetura contemporânea, design de interiores, projetos de restauro e intervenções para edificações com interesse histórico. São sócios da empresa:

Marcio Rosa com formação em Arquitetura e Urbanismo pela Unerj, foi consultor da Unesco para o Programa Monumenta de 2004 a 2006, diretor do Museu Nacional do Mar de 2006 a 2008 e Coordenador do Programa Monumenta em São Francisco do Sul - SC de 2009 a 2010. Arquiteto coordenador da MRA desde 2004.

Lilian Hennemann formada em Moda e Estilismo Industrial pela Furb. Pós graduada em Design de Moda em 2005 e em Comunicação, Marketing e Eventos em 2008. Formada em Design de Interiores em 2016 pelo Centro Europeu. Coordenadora de Marketing e sócia da MRA desde 2012.