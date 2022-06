Escritório de Arquuitetura baiano, que atua no mercado baiano desde de 2010 trabalhando tanto com projetos de casas e edifícios, como com arquitetura de interiores, design de móveis e com cenografia, arquitetura efêmera e projetos para eventos. Comprometido em trazer para o cliente soluções funcionais e contemporâneas, sempre alinhando suas necessidades e gosto estético às linhas conceituais do escritório.